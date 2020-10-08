Зима на подходе: «ТомскСАХ» начал отсыпать песком городские дороги

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В связи с понижением температуры воздуха ниже нуля и осадками, коммунальные службы в ночь на сегодняшний четверг вывели пескоразбрасывающую технику на обработку путепроводов и мостов. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения было израсходовано 2 тонны инертного материала, сообщает пресс-служба мэрии.

В целом, за минувшие сутки на улицах Томска работало 87 единиц спецтехники и 129 человек, очищавшие дороги и тротуары от мусора и грунта, уличного смета. На полигон было вывезено 30 тонн смета и 32 куб. м мусора в мешках.

Сегодня спецзвенья выведены на уборку ул. Артема и Елизаровых. Пескоразбрасыватели и плужнощеточная техника работают в режиме круглосуточного дежурства. В случае ухудшения погодных условий они приступят к отсыпке магистралей и пешеходных пространств и сметанию снега.

Напомним, за «ТомскСАХ» закреплено содержание 227 улиц областной столицы протяженностью 253 км. Во время зимнего сезона предприятием будут задействованы 152 единицы спецтехники. Для отсыпки дорог и тротуаров заготовлено 23 тыс. тонн песко-соляной смеси, в наличии также имеется 215 тонн реагента «Бионорд», который предназначен для удаления наледи с остановок и заездных карманов.