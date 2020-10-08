Сегодня началась подача газа в жилые дома томского микрорайона Сосновый бор

В микрорайоне установлено 4 газорегуляторных шкафных пункта. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

В Ленинском районе Томска завершились работы по газификации мкр. Сосновый бор. Подрядчик администрации - ООО «Томскгазспецмонтаж», проложил здесь более 11 км сетей, установил 4 газорегуляторных шкафных пункта. Благодаря этому была обеспечена техническая возможность завести газ в 321 частный дом по ул. 1-й, 2-й,3-й Лесной, Алеутской, Венгерской, пер. Дунайского, Тульского, 1-го и 2-го Алеутского, сообщает пресс-служба мэрии областного центра. Сегодня, 8 октября, компания "Газпром газораспределение Томск" начала подачу газа в систему внутриквартальных сетей.

На газификацию отдаленного микрорайона из бюджета города и области было направлено порядка 25 млн рублей.

Теперь для того, чтобы газифицировать свои дома, жители вышеуказанных улиц мкр. Сосновый бор должны заключить договора с ООО «Газпром газораспределение Томск», оплатив услуги техприсоединения.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией посещение клиентских центров компании возможно только по предварительной записи и при наличии у посетителей средств индивидуальной защиты. Запись ведется по телефону (3822) 90-20-25.

Кроме того, в компании отмечают, что есть возможность дистанционно решить большинство вопросов по газификации, техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования. Для этого необходимо воспользоваться доступными онлайн-сервисами на сайте. Телефон «горячей» линии 8-800-350-50-04.