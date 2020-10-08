Лже-сотрудники банка выманили у томички сразу 1,5 млн рублей

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В дежурную часть ОМВД России по Советскому району Томска обратилась местная жительница, 1980 года рождения, с заявлением о хищении денежных средств.

По предварительным данным, женщине на сотовый телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил что, по ее банковской карте совершаются мошеннические действия. Кроме того, мужчина пояснил, что с использованием карты потерпевшей пытаются оформить кредит.

- Злоумышленник убедил томичку, в том, что для сохранности денежных средств необходимо оформить банковскую карту и кредит в другом банке и перевести денежные средства на указанные им счета. Следуя указаниям неизвестного, женщина оформила кредит и закрыла имевшийся у нее вклад в банке в сумме около 1 400 000 рублей, а все денежные средства перевела на несколько счетов, названных незнакомцем, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Таким образом, жительница областного центра лишилась более полутора миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».