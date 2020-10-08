Future of Work: Райффайзенбанк запустил проект по изменению рабочей среды

В сентябре 2020 года Райффайзенбанк запустил пилотный этап корпоративного проекта Future of Work. Его ключевая цель - разработать и внедрить новые форматы, сочетающие лучшее от удаленного и офисного режимов работы, чтобы добиться максимальной гибкости команд и комфорта для сотрудников. В настоящее время проект охтватывает более 5,5 тысяч из почти 9 тысяч сотрудников банка в 10 офисах в Москве, Омске, Ярославле и Коломне.

- Чтобы быстро принимать решения и отвечать на меняющиеся условия рынка важны автономия и гибкость, – подчеркнул управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч. – В ходе Agile-трансформации мы перестроили нашу организацию так, чтобы обеспечить командам внутри банка полную самостоятельность в работе и принятии решений. Обновление форматов офисной работы – следующий шаг в этом направлении. Гибридный формат позволит нам меньше зависеть от внешних факторов и обеспечит сотрудникам ещё большую свободу в выборе удобного подхода к работе.

Расширение удаленной работы

Возможности для работы удаленно существуют в банке с 2018 года. Работать из дома по согласованию с руководителем могли все сотрудники, кому для выполнения задач не обязательно постоянно присутствовать в офисе. В марте 2020 года в связи с пандемией было принято решение о массовом переходе на удаленный формат. Полностью дистанционно работали почти 6 тысяч сотрудников. Такой режим сохранялся до сентября.

- Спрос на расширение практики удаленной работы существовал и раньше, мы задумывались о гибридном формате, но было трудно предсказать, как такой переход повлияет на работу, – отметил Ренат Лотфуллин, директор отдела административной и инженерной поддержки Райффайзенбанка. – Теперь же мы на деле убедились, что в таком режиме мы можем достигать таких же высоких результатов. Проект Future of Work позволит нам осуществить долгосрочные изменения и пойти навстречу ожиданиям сотрудников по гибким условиям работы.

Разработка пилота

Запуск проекта предварило внутреннее исследование об опыте удаленной работы и предпочтительных форматах в дальнейшем. В опросе участвовали все сотрудники, которых потенциально затронут изменения. Задачей было определить наиболее удобные сценарии работы и взаимодействия.

В частности, опрос показал, что подавляющее большинство сотрудников (80%) позитивно оценивают опыт дистанционной работы. Почти столько же (72%) хотели бы в будущем работать из офиса не чаще двух дней в неделю. В офисе наибольшую ценность для трети сотрудников (37%) представляют пространства для взаимодействия, ещё 22% считают наиболее важными рабочие места в командных зонах, которые при этом могут быть незакрепленными. По мнению половины сотрудников (54%), гибридный режим работы никак не повлияет на продуктивность, ещё треть (35%) считают, что свобода в выборе локации позволит работать эффективнее.

- Офис не теряет своей значимости, однако в новых условиях его роль меняется, – отметила Светлана Коржева, исполнительный директор административно-хозяйственного управления Райффайзенбанка. – Теперь это не просто место, куда приходят работать, а главным образом пространство для общения и взаимодействия. С опорой на эту идею мы реорганизуем текущие офисные пространства и проектируем новые. Пространства для коллаборации стали центром концепции при создании офиса «Мегаполис», который открылся в сентябре, а также нового московского офиса Райффайзенбанка, который планируется открыть в 2023 году».

Пилотный этап Future of work был запущен в сентябре 2020 года и охватил 10 команд банка. Они перешли на режим гибридной работы, который предполагает присутствие в офисе в среднем два дня в неделю и работу из дома в остальные дни. При этом у тех, кто хочет работать из офиса ежедневно, такая возможность сохраняется. Рабочие места в офисе для участников пилота становятся незакрепленными.

С 28 сентября в связи с эпидемиологической ситуацией сотрудникам, чья работа не требует присутствия в офисе, было вновь рекомендовано перейти на полностью удаленный режим, после снятия ограничений пилот будет продолжен.

Расширение проекта будет проходить поэтапно, с опорой на обратную связь сотрудников, участвующих в пилоте.

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