Погиб на месте: в пригороде Томска иномарка сбила человека, переходившего дорогу в неположенном месте

Полиция ищет очевидцев ДТП со смертельным исходом на трассе Кузовлево - Светлый. Фото: Из открытых источников

- ДТП произошло 7 октября около 20.15 в районе Шестого километра автодороги Кузовлево-Светлый. Автомобилем Toyota Corolla под управлением 21-летнего водителя был совершен наезд на человека, который, по предварительной информации, пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне видимости, - сообщила пресс-служба областного УМВД. - Световозвращающие элементы на его одежде отсутствовали. В результате происшествия мужчина-пешеход скончался.

В госавтоинспекции добавили, что полиция ищет очевидцев ДТП. Обращаться нужно в региональное УГИБДД – Томск, Иркутский тракт, 79 (каб. 503). Телефоны: 8 (3822) 794-719, 664-422.