Еще трое студентов Томского госуниверситета заболели коронавирусом

"Корону" подхватило еще трое студентов, обучающихся в ТГУ. Они госпитализированы. Фото: Из открытых источников

Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией среди студентов выявили в Томском госуниверситете. Их госпитализировали, сообщили в вузе.

- Коронавирус выявлен у студентов из общежития № 6 и жилого комплекса «Парус». Еще один человек контактировал с ранее заболевшим, - уточнили в ТГУ. – Сейчас ведется работа по выявлению лиц, которые находились в контакте с заболевшими.

Напомним, что 3 и 5 октября в «Парусе» также были выявлены студенты с коронавирусом. Сейчас они находятся на лечении.