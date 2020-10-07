Томские спортсменки взяли «бронзу» на чемпионате России по каратэ в Екатеринбурге

Томские каратистки будут представлять Россию и Сибирь на чемпионате Европы Фото: из открытых источников

С 5 по 6 октября в Екатеринбурге прошел чемпионат России по каратэ WKF. В состязаниях участвовали более трехсот спортсменов со всей страны. Томские спортсменки завоевали на турнире бронзовые медали.

В первый день чемпионата представители школы каратэ «Орион» и Томской областной спортивной школы олимпийского резерва Ангелина Гужевникова и Сунита Халимова завоевали бронзовые медали в категориях до 68 и свыше 68 килограммов.

Второй день соревнований принес еще одну «бронзу» в копилку наград томских спортсменок. Третье место в весе до 50 кг заняла Анна Скворцова из клуба «Сибирь».

Тренируются спортсменки под руководством Виктора Бельца и Руслана Апаева.

– Ангелина, Сунита и Анна по итогам турнира вошли в состав сборной команды России для подготовки к чемпионату Европы, который планируется провести в мае следующего года в Швеции, – рассказал тренер, заведующий кафедрой физического воспитания ТГАСУ Виктор Бельц.