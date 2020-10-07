В Томской области на конкурсе красоты коров выберут «Буренку года»

И среди коров есть свои королевы красоты... Фото: из открытых источников

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области объявил конкурс красоты крупного рогатого скота молочного направления – «Буренка года».

Рогатая победительница получит диплом и почетное звание «Буренка года».

Как сообщается на сайте областного департамента, фермеры и работники сельхозпредприятий Томской области могут принять участие в состязании, отправив фотографию самой симпатичной, по их мнению, буренки из стада.

В заявке необходимо указать имя коровы, ID-номер, возраст, породу, статус, имя владельца (название хозяйства) и населенный пункт.

К фотопортрету также желательно приложить описание достоинств и достижений (надои, приплод) буренки, рассказ о ее характере.

Фотоработы необходимо до 20 октября 2020 года отправить на электронную почту agrocentertomsk@yandex.ru или на WhatsApp по номеру телефона: 8-913-825-0075.

Торжественное награждение пройдет 24 октября на Томском областном рынке в рамках ярмарки «Золотая осень».