Санавиация в Томской области спасает всех – от месячных младенцев до 100-летних стариков

Вертолеты томской санавиации спешат на помощь больным Фото: из открытых источников

С начала года вертолетами санавиации из районов области был эвакуирован 601 пациент, в том числе 48 детей, из которых 15 – до года. Всего за это время экипажи выполнили 352 вылета, сообщает портал администрации региона.

– Чаще всего это были пациенты с заболеваниями дыхательной системы. Самым маленьким пациентом, эвакуированный вертолетом за последние 9 месяцев, стал месячный младенец с пневмонией и дыхательной недостаточностью, а самым пожилым – 98-летний мужчина с коронавирусной инфекцией, – пояснил главный врач больницы Михаил Лукашов.

По контракту с подрядчиком – АО «Русские вертолетные системы» – на круглосуточном дежурстве в регионе находятся два вертолета – Ми-8 и «Ансат». Оба борта укомплектованы всем необходимым оборудованием и оснащены медицинскими модулями, позволяющими комфортно разместить пациентов и обеспечить мониторинг жизненно-важных функций.

Санавиация привлекается в самых сложных случаях – при угрозе жизни больного, когда пациенту требуется высококвалифицированная медицинская помощь в специализированных центрах. Развитие санавиации в Томской области предусмотрено региональным проектом «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».