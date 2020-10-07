Цена доверия – полмиллиона: томичка перевела мошенникам крупную сумму

Томичка перевела злоумышленникам 500 тыс рублей Фото: из открытых источников

В среду, 7 октября в дежурную часть УМВД России по Томской области обратилась жительница Томска. Она рассказала, что стала жертвой телефонного мошенничества и перевела злоумышленникам 500 тысяч рублей.

По словам пострадавшей, преступник представился сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что на ее номер оформлена кредитная карта и для чтобы остановить операции, необходимо снять деньги и положить их на резервный счёт. Поверив незнакомцу, женщина пошла к банкомату, сняла 30 000 рублей и положила их на указанные номера телефонов.

- На следующий день ей вновь позвонили неизвестные и сообщили, что на ее имя оформлен кредит 480 000 рублей. Для того, чтобы его аннулировать необходимо сообщить пароль из смс-сообщения, что она и сделала, тем самым предоставив мошенникам доступ к личному кабинету, где на ее имя действительно был оформлен кредит в сумме 480 000 рублей, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сняв в банкомате всю сумму, томичка несколькими платежами перевела их мошенникам. По факту возбуждено уголовное дело.