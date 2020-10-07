Томская область с начала года экспортировала 44,7 тыс. тонн сельхозпродукции на 31,9 млн долларов

С каждым годом Томская область производит все больше продукции АПК Фото: из открытых источников

На начало октября, по данным Федеральной таможенной службы, из региона экспортировано 44,7 тыс. тонн продукции АПК, выручка составила 31,9 млн долларов США – на 71,5% больше, чем в прошлом году, сообщает портал администрации региона.

Объем экспорта сельхозпродукции уже сегодня на 4,6% превысил годовые плановые показатели, установленные в региональном проекте «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» (30,5 млн долларов США). Ожидается, что по итогам 2020 года он достигнет 33,1 млн долларов (108,5 % к плану).

Томская сельхозпродукция в этом году экспортировалась в 32 страны по 135 номенклатурным позициям. В числе экспортеров – Азербайджан, Армения, Белоруссию, Болгарию, Вьетнам, Германию, Грузию, Израиль, Индию, Казахстан, Канаду, Кипр, Киргизию, Китай, Литву, Малайзию, Монголию, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Польшу, Корею, Сербию, США, Таиланд, Тайвань, Туркмению, Узбекистан, Украину, Финляндию, Францию, Чехию, Японию.

Основную долю экспорта составляет рапсовое масло (33,2 %). На текущую дату «Сибирская олива» и «Межениновская птицефабрика» поставили в Китай 11,7 тыс. тонн масла категории Extra Virgin на общую сумму 10,6 млн долларов.

Второе место по доле экспорта занимает свинина: «Аграрная группа МП» отправила 1,9 тыс. тонн своей продукции во Вьетнам и Монголию на 5,1 млн долларов. Третье место – у бобовых, которые в регионе покупает Германия, Литва, Нидерланды и Чехия. В общей сложности было вывезено 13,1 тыс. тонн этой культуры (4,3 млн долларов).

В этом году значительно увеличены поставки за рубеж куриного мяса и субпродуктов от птицефабрики «Томская» и «Межениновской птицефабрики». Всего с начала года предприятия отправили в Монголию и Китай 1,3 тыс. тонн этих продуктов на сумму 2,9 млн долларов.

На первом месте в ТОПе стран-импортеров продукции томских аграриев – Китай. В общей сложности туда было экспортировано сельхозпродукции на 14,9 млн долларов, в основном, это – рапсовое масло, субпродукты и мясо курицы, кедровый орех, мука пшеничная и пиво. На втором месте Нидерланды – потребитель органической продукции (гороха, пшеницы, семян льна и рапса) на 3,6 млн долларов. На третьем месте – Вьетнам, который закупил свинину на сумму 3,5 млн долларов.