«Фонарь» вернется на центральную башню Томской мэрии до конца октября

Томскому памятнику архитектуры строители скоро вернут его знаменитую башню. Фото: из открытых источников

В течение октября отремонтированная латерна центральной башни будет водружена на историческое здание по пр. Ленина, 73, где располагается городская администрация.

Как сообщает пресс-служба мэрии Томска, на сегодняшний день компания-подрядчик «Томскремстройпроект» выполнила работы по замене несущего каркаса латерны, реставрации и восстановлению декора, а также покрытия венчающего купола. Восстановлены и архитектурные детали, расположенные на крыше здания. Несущий каркас башни был усилен, а внутри купола восстановлена металлическая лестница. Деревянные элементы внутри конструкции обработаны антисептическим и огнезащитным составом.

Кроме того, «Томскремстройпроект» провел ремонт парапета и ограждающей деревянной конструкции, которые не ремонтировались около 30 лет. По заключению специалистов ТГАСУ, сооружение находилось в аварийном состоянии, а сгнившие деревянные элементы представляли опасность для прохожих. Наконец, уже завершена реставрация часов, которые размещаются в центральном окне латерны.

Специалистами ТЭМЗа был воссоздан шпиль с флюгером по историческим чертежам 1900 года (этот элемент был утрачен более полувека назад). Сегодня проводится сбор конструкции и шлифовка металлических элементов. В течение октября подрядчик должен доставить купол и водрузить его на здание. Кстати, для удобства и безопасности горожан работы планируется произвести в выходной день.

Напомним, что администрация Томска располагается в здании, построенном в 1899-1900 годах известным архитектором Константином Лыгиным. В прошлом это был торговый дом «Евграф Кухтерин и сыновья». Объект по пр. Ленина, 73, является памятником архитектуры регионального значения.