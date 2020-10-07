Еще 72 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

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В среду, 7 октября,. в Томской области уонтрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавируса 72-х человек. Общее число выздоровевших выросло до 6 583, сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в области выявлено 110 новых случаев заражения, общее число заболевших с начала пандемии составляет 8 213.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 56-ти человек, у 45-ти - есть признаки ОРВИ, у 9-ти – пневмония.Новых смертей не зафиксировано: их по-прежнему 88. В обсерваторах находятся 54 человека.

Коэффициент распространения инфекции немного понизился и равен 1,21 ( вчера был 1,24).В коечном фонде, развернутом для коронавиурсных больных, свободно 49,7% мест.

Областной оперативный штаб напоминает: в целях недопущения роста заболеваемости и повторного введения ограничений необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе, обязательно использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, торговых центрах и так далее, проводить регулярную дезинфекцию помещений, при первых признаках заболевания оставаться дома и вызывать врача.