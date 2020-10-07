Коронавирус в Томске: + 110 новых случаев заражения

В Томской области выявлено 8213 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Фото: из открытых источников

Сегодня, 7 сентября, в Томской области выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 8213 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено заболевших новой коронавирусной инфекцией в 8 регионах, пациентов скончались, выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели человек 1,23 млн заболевших, скончались 21, 8 тыс, более 995 275 выздоровели.