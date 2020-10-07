Купить авто за 15 секунд: Райффайзенбанк подключил к системе быстрых платежей крупнейшего автодилера «Регинас»

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Райффайзенбанк подключил к сервису приема оплаты Системы быстрых платежей (СБП) крупнейшего уральского автодилера «Регинас». В его сеть входят 26 центров в Екатеринбурге,Челябинске, Перми и Миассе, которые специализируются на продаже и сервисном обслуживании автомобилей марок: HYUNDAI, GENESIS, KIA, MITSUBISHI, SKODA, NISSAN, DATSUN, INFINITI, TOYOTA, LEXUS, FORD, MAZDA, VOLKSWAGEN, HAVAL, GEELY, CHEVROLET NIVA.

Благодаря подключению к СБП от Райффайзенбанка, клиенты данных автосалонов смогут мгновенно, с помощью смартфона и без комиссии оплатить покупку машин и ремонтных услуг. Раньше им для этого приходится брать с собой наличные или платить дополнительно за перевод средств.

Как это работает?

Для каждого клиента компании «Регинас» формируется уникальный QR-код, который автоматически интегрируется в документы для подписания: договор купли-продажи автомобиля, заказ на сервисные услуги или ремонт.

Чтобы совершить покупку, нужно открыть приложение банка, поддерживающего оплату через СБП, и выбрать «Оплата по QR-коду». Затем отсканировать код и подтвердить операцию. Тем, у кого еще нет онлайн-банка, будет предложено установить приложение.

В данный момент по одному QR-коду можно осуществить платеж до 600 тысяч рублей. При оплате на большую сумму клиенту предоставляются несколько кодов, которые можно последовательно применить. Платеж производится через Систему быстрых платежей без комиссии, зачисление средств происходит в течение 15 секунд.

-Обычно, чтобы приобрести автомобиль или оплатить его дорогостоящий ремонт, покупателям приходится брать с собой наличные или платить комиссию за перевод средств. При оплате по QR-коду таких неудобств можно избежать. На Урале этот проект мы реализовали с давним партнёром - автокомплексом «Регинас». С помощью современных технологий мы поддержали стремление клиента к безупречному сервису, - прокомментировала Эльвира Емец, директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Выгода, скорость, индивидуальный подход

Подключение сервиса по оплате с помощью QR-кода позволяет бизнесу в несколько раз снизить комиссию за прием платежей, сократить расходы на стационарные кассы и платежные терминалы.

- Мы предлагаем два решения, которые позволяют корпоративному бизнесу интегрироваться с Системой быстрых платежей: мгновенный счет для интернет-сайтов и приложений и QR-код — для операций в торговых точках. Мы один из ключевых участников СБР, и благодаря нашей глубокой экспертизе мы можем реализовать не только стандартный продукт, но и учитывать более сложные запросы клиентов. Например, для компании «Регинас» мы предложили возможность приема оплаты на разных площадках с использованием динамического QR-кода для каждого платежа, - отметил Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка.

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