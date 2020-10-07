Заведующая муниципальным детсадом в Томске четыре года начисляла зарплату фиктивному сотруднику

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Прокуратура Ленинского района Томска утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении заведующей одним из детских садов областной столицы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

- По версии следствия обвиняемая, работая в должности заведующей детским садом, с июня 2014 года по август 2018 года совершила хищение средств муниципального бюджета под видом выплаты заработной платы фиктивно трудоустроенному лицу. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 700 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд г.Томска. Добавим, максимальное наказание по статье, инкриминируемой томичке, составляет шесть лет лишения свободы.