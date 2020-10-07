Коронавирус в Северске: число заразившихся превысило 750 человек

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По состоянию на 6 октября на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 759 подтверждённых случаев COVID-19. В инфекционном отделении местной клинической больницы находятся тридцать восемь пациентов, ещё восемнадцать госпитализированы в ЛПУ города Томска, сообщает пресс-служба Межрегионального управления N 81 ФМБА России.

- Из числа ранее заболевших 488 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением находится 401 человек, контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 2 858 человек, - также говорится в сообщении.

Двумя диагностическими лабораториями, расположенными в Северске и подведомственными ФМБА России, с начала пандемии выполнено почти 18 тысяч исследований на выявление COVID-19.

Напомним, по данным на 2 октября в закрытом городе насчитывалось 670 подтвержденных случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 60 человек проходили лечение в стационарах.