Погода в Томске и области 7 октября 2020: первая гололедица, дождь и мокрый снег

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По прогнозу Томского гидрометцентра, 7 октября в Томске ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшие, а днем умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Воздухи в областном центре днем прогреется до +1…+3 °С. - На дорогах ночью и утром местами гололедица, - предупреждают синоптики.

Аналогичные погодные условия будут и в районах региона.

Здесь также будет облачно с прояснениями, пройдут умеренные дожди с мокрым снегом. Порывы ветра местами будут достигать до 16 м/с. Дневная температура составит от -2 до +3 °С. В связи с этим, на дорогах ночью и утром будут гололедные явления.