COVID-19: в Томске больница скорой помощи будет перепрофилирована в респираторный госпиталь

В Томске определено медучреждение, которое станет еще одним ковидным госпиталем Фото: из открытых источников

В связи с ростом количества заболевших COVID-19 оперативным штабом Томской области по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции принято решение об открытии нового респираторного госпиталя на базе больницы скорой медицинской помощи, сообщает портал администрации области.

– С 12 октября мы начинаем работать в режиме респираторного госпиталя на 180 коек, 40 из которых – реанимационные. На базе нашей больницы есть все необходимое оборудование, включая компьютерный томограф, аппараты ИВЛ, также кислородом будет обеспечено 100% коечного фонда. Медицинская помощь будет оказываться пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией терапевтического, травматологического и нейрохирургического профиля, – прокомментировал главврач БСМП Олег Попадейкин.

Он сообщил, что кадровый состав нового респираторного госпиталя преимущественно будут составлять сотрудники БСМП и привлеченные специалисты, в числе которых терапевты, инфекционисты других медорганизаций региона.

Во время работы госпиталя пациенты с травматологическими и нейрохтрургическими заболеваниями будут направляться в соответствующие профильные отделения Томской областной клинической больницы.