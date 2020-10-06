В Томской области полицейские «нарисовали» портрет типичной жертвы мошенников из виртуального мира

Женщины среднего возраста не только доверчивы, но активны и ответственны Фото: из открытых источников

На уловки телефонных и интернет мошенников по статистике правоохранителей чаще попадаются томички и северчанки в возрасте от 30 до 49 лет.

В процентном соотношении среди жертв обмана женщин в полтора раза больше мужчин – около 60%. Такую закономерность сотрудники полиции объясняют разностью социальных ролей: первые чаще занимаются обустройством быта и более активны в потреблении товаров.

Всего с начала года в регионе зарегистрировано более 2 тысяч краж и других мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что почти на 60% больше, чем за этот же период годом ранее. При этом общая раскрываемость таких преступлений редко превышает 20%.

В августе 2020 года для работы с подобными случаями региональное УМВД создало специализированные следственно-оперативные группы. Однако часто сложность в расследовании мошеннических схем упирается в технические и юридические особенности: большинство банковских и сим-карт, учетных записей в соцсетях, электронных кошельков и почтовых ящиков злоумышленников зарегистрированы за рубежом.

Сегодня параллельно с оперативной работой правоохранителей с мошенничеством борются и профилактикой – сотрудники полиции ходят в поквартирные рейды, объясняя нюансы и признаки обманов по телефону и в сети. С начала года участковые районов города и области с профбеседами посетили более 40 тысяч семей.

Главный посыл правоохранителей к томичам – не терять бдительность. Мошенники любят создавать стрессовые и неожиданные ситуации, пугая потерей денег со счета или якобы случившейся с кем-то из близких людей бедой. Но в 99 случаях из 100 такие истории оказываются лишь чьим-то преступным умыслом.

Подробнее о наиболее частых способах обмана и о том, как распознать мошенничество, можно почитать в памятке или посмотреть видеоролик. Также вся актуальная и полная информация по теме собрана на официальном сайте регионального управления МВД в разделе «Осторожно, мошенничество».