Коммунист Андрей Петров избран на пост зампредседателя Думы города Томска

Вице-спикер городской Думы Андрей Петров намерен совмещать этот пост с основной работой. Фото: из открытых источников

Сегодня на своем первом общем собрании депутаты избрали на пост зампредседателя Думы города Томска VII созыва представителя КПРФ Андрея Петрова.

Всего рассматривалось две кандидатуры: кроме Петрова, на пост вице-спикера гордумы партией «Яблоко» был выдвинут Василий Еремин. В ходе тайного голосования кандидатуру коммуниста поддержали 24 депутата, «яблочника» – 11 депутатов. Два бюллетеня счетная комиссия признала недействительными. Отметим, что КПРФ является второй по числу депутатов в нынешнем созыве Думы.

Андрей Петров в прошлом – преподаватель ТГАСУ, ныне доцент университета. Член КПРФ с 2004 года, с 2010-го – секретарь Томского обкома партии. Являлся депутатом гордумы прошлого созыва. Комментируя свое избрание, новый зампредседателя заявил, что работать на этом посту на освобожденной основе он не намерен.

Напомним, что сегодня же, 6 октября, на первом собрании Думы Томска нового созыва председателем городского парламента был избран Чингис Акатаев (фракция «Единая Россия»). В ходе тайного голосования он получил поддержку 20 депутатов.