В Томской области замгубернатора вручила премии за профессиональные достижения 20 педагогам

Томские учителя показывают хорошие результаты и на федеральном, и на региональном уровнях Фото: из открытых источников

Заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова вручила двадцати педагогам Томской области премии за достижения в их профессиональной деятельности и победы в конкурсах.

Федеральные премии в размере 200 тысяч рублей получили восемь педагогов Томской области, еще пятнадцать – премии губернатора на общую сумму 1 миллион рублей, информирует портал администрации региона.

– Достижения в образовании наших детей во многом заслуга учителя. В Томской области уделяется огромное внимание повышению качества образования, профессиональному развитию педагогов, – отметила заместитель губернатора.

В 2020 году томские педагоги участвовали в 13 профессиональных конкурсах регионального и общероссийского масштаба, 260 участников стали победителями и лауреатами этих конкурсов. Общий премиальный фонд превысил 13 миллионов рублей.