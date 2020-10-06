Спортсмены из Томской области положили семь медалей в копилку сборной на первенстве России по ушу

Юниоры достойно представили Томскую область на чемпионате страны по ушу Фото: из открытых источников

Со 2 по 5 октября в Москве прошли чемпионат и первенство России по ушу. Томскую область представили воспитанники ДЮСШ №15, все спортсмены выступали в категории юниоров.

По результатам турнира Анна Балахнина заняла первое место в дисциплине «тайцзицзянь» и второе место – в «тайцзицюань», Антон Турчинович в данных видах соревнований завоевал «серебро» и «бронзу», сообщает сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Артемий Почтарев и Антон Турчинович стали вторыми в «дуйлянь». Среди девушек третье место в этой дисциплине заняла Арина Байбородова. Тренер спортсменов – Виталий Лузин.

– Это первые соревнования после длительного перерыва. До последнего дня мы не были уверены на 100%, поедут ли ребята, так как соревнования были на грани отмены. Но в итоге ребята приняли участие в первенстве России, выступили достойно и очень счастливы, – рассказала старший тренер томской сборной, заместитель председателя Томской областной федерации ушу Анна Шаломеева.