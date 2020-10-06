В Томской области из-за роста случаев заболевания COVID-19 частично отменены плановые госпитализации

Вновь вводятся ограничения на госпитализацию и прием пациентов в медучреждениях Томской области Фото: из открытых источников

В Томской области частично отменены плановые госпитализации и прием пациентов. Это не касается случаев, когда отсрочка может повлечь ухудшение состояния, обострение хронических болезней, угрозу жизни и здоровью пациентов.

Не будут приостановлены приемы пациентов, имеющих медицинские показания для проведения исследований на выявление онкозаболеваний на ранней стадии. Экстренная госпитализация будет проводиться, как и прежде, – незамедлительно и в полном объеме, сообщает портал администрации Томской области.

Вакцинация взрослых будет проводиться только по эпидемиологическим показаниям, включая вакцинацию против гриппа. Детская вакцинация в рамках национального календаря профилактических прививок будет проходить в полном объеме строго по записи, чтобы исключить образование очередей.

Также приостановлены плановые медицинские осмотры, диспансеризация.

– В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией мы вынуждены вновь вернуться к ограничительным мерам, – пояснил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев. – Просим томичей и жителей Томской области с пониманием отнестись к ситуации и по возможности сократить посещения медицинских организаций, а при появлении признаков респираторного заболевания – вызывать врача на дом.

По словам Сергея Дмитриева, ограничения будут действовать ориентировочно в течение месяца и при стабилизации ситуации будут отменены.