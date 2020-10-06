Коэффициент распространения коронавируса в Томской области вырос до 1,24

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Во вторник, 6 октября, в Томской области контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от COVID-19 еще 15-ти человек, общее число выздоровевших достигло 6 511, информирует оперштаб в своей ежедневной сводке. Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в регионе выявлен 121 новый случай заражения. Таким образом, число заразившихся за сутки в восемь раз превышает число тех, кто исцелившихся за тот же период .

- Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 15-ти человек, у 90 - есть признаки ОРВИ, у 16-ти – пневмония. В обсерваторах находятся 68 человек, - также говорится в сообщении.

Новых смертей не зафиксировано: их по-прежнему 88. В коечном фонде, развернутом для лечения коронавиурсных пацентов, остаются свободными 50,1% мест.

Коэффициент распространения инфекции в регионе продолжает расти и равен 1,24 (вчера был 1,22). Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 ноября.