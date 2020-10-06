Коронавирус в Томске: +121 новый случай заражения

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Сегодня, 6 октября, в Томской области выявлен сразу 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 8 103 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 11 615 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 188 пациентов скончались, 6 252 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 237 504 человек, 21 663 скончались, 988 576 выздоровели.