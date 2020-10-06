Спикером городской Думы Томска VII созыва стал Чингис Акатаев

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Сегодня, 6 октября, состоялось первое собрание депутатов VII созыва городской думы Томска. Ключевыми вопросами повестки дня стали избрание нового председателя думы и его заместителя. В ходе тайного голосования спикером был избран Чингис Акатаев, выдвинутый региональным советом партии «Единая Россия». Напомним, на пост главы городского парламента также претендовали Юрий Ворошилин( ЛДПР), Василий Еремин («Яблоко»), и Ксения Фадеева ( блок «Штаб Навального в Томске»).

В итоге, 20 думцев выразили желание видеть спикером Чингиса Акатаева, сразу 15 поддержали Ксению Фадееву, два голоса досталось Юрию Ворошилину. За Василия Еремина своего голоса никто из депутатов не отдал.

- В соответствии с Уставом Томска, Акатаев Чингис Маметович, набравший более половины голосов, становится избранным председателем думы Томска, – озвучил итоги выборов председатель счетной комиссии, депутат Владимир Ушаков.

Чингис Маметович Акатаев родился 29 июля 1966 года в Талды-Курганской области Казахской ССР. В 1983 году с золотой медалью окончил школу, а затем экономический факультет ТГУ по специальности "Политическая экономия". Кандидат экономических наук. В 2003 году окончил Московскую школу политических исследований.

С 1990 работал в банковской системе Томской области. В 1998 году возглавил томский филиал "Росбанка, был вице-президентом ОАО "Московский банк реконструкции и развития".

Трижды избирался депутатом Законодательной Думы Томской области, являлся в ней членом бюджетно-финансового комитета. Начиная с 2012 года, на протяжении пяти последующих лет, трудился заместителем губернатора по социальной политике. Член партии "Единая Россия", с осени 2019 года - руководитель регионального отделения Союза пенсионеров России.