В Томске сегодня стартовала вакцинация медработников от COVID-19

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Сегодня, 6 октября, в областном центре началась вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Первыми дозы вакцины получили 14 сотрудников станции скорой медицинской помощи и респираторного госпиталя, развернутого на базе городской больницы №3.

Напомним, пробные 42 дозы комбинированной векторной вакцины "Гам-КОВИД-вак" ,разработанной в ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи" Минздрава России, поступили в регион в конце сентября. Как изначально и планировалось, первыми от коронавируса привьют сотрудников станций скорой помощи и «ковидных» стационаров, в силу рабочих обязанностей имеющих наибольший риск заражения.

Как рассказала журналистам начальник отдела медицинской профилактики областного департамента здравоохранения Римма Волошина, прививка ставится медикам, которые не болели COVID-19, имеют на момент вакцинации отрицательный ПЦР-тест на «корону», у них нет симптомов ОРВИ и хронических заболеваний.

- Только в таком случае мы можем поставить вакцину не рискуя, что человек заболеет или еще что-то произойдет, – уточнила представитель облздрава. 7 октября вакцину поставят также первой группе работников респираторного госпитали медсанчасти N2, а также Томской районной больницы. Вакцинация проводится только на добровольной основе.

В общей сложности, до конца года в Томской области предполагается привить порядка тысячи медиков.