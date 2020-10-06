22-летний томич купил через Интернет наркотики за рубежом, заплатив «биткоинами»

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Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя областного центра, обвиняемого в контрабанде наркотических средств и психотропных веществ, а также в их незаконном приобретении и хранении.

- По версии следствия в начале 2020 года обвиняемый в теневом сегменте сети «Интернет» с целью личного употребления оформил заказ на приобретение за пределами России двух видов наркотических средств и психотропного вещества общей массой более 1,5 грамма, оплатив их стоимость криптовалютой «биткоин», - сообщает пресс-служба областной прокуратуры

Молодой человек был задержан сотрудниками полиции при получении почтового отправления с приобретенным товаром, незаконно перемещенным через государственную границу Российской Федерации.

Уголовное дело направлено для дальнейшего рассмотрения в Кировский районный суд г. Томска.