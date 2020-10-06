В томских колониях и СИЗО возобновлены краткосрочные свидания с осужденными и подозреваемыми

Фото: из открытых источников

С 1 октября 2020 года в учреждениях УФСИН России по Томской области возобновлено предоставление краткосрочных свиданий для подозреваемых, обвиняемых и осужденных, сообщается на сайте ведомства. Напомним, предоставление длительных и краткосрочных свиданий было приостановлено в системе УФСИН по всей стране, начиная с 16 марта, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Теперь запрет с краткосрочных свиданий снят.

Однако они будут проводиться с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер. В частности, все посетители должны будут пройти входной контроль с обязательной термометрией. Лица с видимыми признаками острого респираторного заболевания и (или) с повышенной температурой тела в учреждения допускаться не будут.

Также обязательно наличие у посетителей средств индивидуальной защиты (масок для защиты органов дыхания и перчаток).

- При проведении краткосрочных свиданий будет обеспечиваться социальная дистанция, - говорится в сообщении.

Добавляется, что о возобновлении длительных свиданий будет сообщено дополнительно на официальном сайте УФСИН России по Томской области.