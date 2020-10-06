Сегодня депутаты Думы города Томска VII созыва изберут своего председателя

Согласно регламенту гордумы Томска ее председатель избирается тайным голосованием. Фото: из открытых источников

Сегодня, 6 октября, состоится первое собрание Думы города Томска нового, VII созыва. Откроет его старейший по возрасту депутат Василий Еремин. В повестке дня всего три вопроса. В первую очередь, новому депутатскому составу предстоит в процессе тайного голосования избрать председателя Думы и его заместителя.

Как ранее сообщалось, неделю назад Томский региональный политсовет партии «Единая Россия» принял решение выдвинуть на пост спикера Думы Томска VII созыва депутата Чингиса Акатаева. Отметим, что по итогам выборов, состоявшихся 11-13 сентября, «Единая Россия» утратила большинство в городском парламенте: в новом составе единороссы получили лишь восемь депутатских мандатов из 37.

Напомним, что в течение почти пяти лет, с конца ноября 2015 года, председателем Думы города Томска был Сергей Панов. Ранее Сергей Ильиных, занимавший этот пост, досрочно сложил с себя полномочия в связи с назначением на должность замгубернатора Томской области по внутренней политике.