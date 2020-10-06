«Защити себя от гриппа»: более 7 тыс. томичей поставили прививки в передвижных пунктах вакцинации

фото:пресс-служба администрации Томской области. Фото: из открытых источников

С 10 сентября по 3 октября в Томске проходила мобильная акция «Защити себя от гриппа», в рамках которой на улицах областного центра работали 11 передвижных медицинских комплексов. Любой желающий, достигший совершеннолетия, мог бесплатно поставить в них прививку от гриппа отечественными вакцинами "Флю-М" и " «Совигрипп».

Акция закончилась в минувшие выходные. За время ее проведения возможностью вакцинироваться без посещения поликлиники воспользовались 7 108 человек, сообщает пресс-служба областной администрации.

Кампания по вакцинации от гриппа в регионе продолжается.

- Поставить прививку можно в поликлинике по месту прикрепления. Детям с согласия родителей прививки поставят в школах и детсадах. Для коллективов предприятий возможна массовая вакцинация по договору с учреждением здравоохранения,- также говорится в сообщении.

Напомним, по вопросам вакцинации можно обратиться на круглосуточную «горячую линию» департамента здравоохранения: (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 (бесплатный звонок с сотовых телефонов и для жителей Томской области).