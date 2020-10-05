Погода портится: томские коммунальщики вывели на дежурство почти 30 единиц спецтехники

Томские коммунальщики принимают меры на случай гололеда Фото: из открытых источников

В связи с ожидаемыми изменениями погоды «ТомскСАХ» организовало круглосуточное дежурство пескоразбрасывателей, подметально-уборочных машин, плужно-щеточной техники, готовых при первых признаках гололеда приступить к отсыпке песко-соляной смесью потенциально-опасных участков дорог – спусков, поворотов, путепроводов, мостов, сообщает сайт мэрии областного центра.

Все потенциально опасные участки городских магистралей Томска прописаны в картах маршрутов. При усилении снегопада будет начато разметание улично-дорожной сети.

Администрация Томска напоминает автолюбителям о необходимости своевременной замены летних шин на зимние и соблюдении правил дорожного движения. От этого зависит не только ваша личная безопасность, но и безопасность других водителей и пешеходов.

Так как в период осеннего межсезонья пешеходы трудно различимы на дорогах, томичам также рекомендуют в целях личной безопасности отказаться от одежды темных цветов, использовать светоотражающие элементы на одежде, сумках, рюкзаках, обуви и пр.