Сегодня в центре Томска пожарные тушили загоревшийся двухэтажный деревянный дом

В центре Томска вспыхнул расселенный деревянный дом Фото: из открытых источников

Сегодня загорелся деревянный дом на площади Соляной в Томске. На месте работали сотрудники МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о пожаре поступило в 15.34. Тогда огнем частично были охвачены помещения на первом и втором этажах. Сам дом расселен, по официальной информации там никто не проживает.

На месте работали больше 20 человек и семь единиц техники.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Частично обгорели помещения в доме и обрешетка крыши.

По предварительным данным пострадавших нет. Пожарные ликвидировали возгорание в 16.23.