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Происшествия

Сегодня в центре Томска пожарные тушили загоревшийся двухэтажный деревянный дом

Площадь пожара составила 100 квадратных метров
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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В центре Томска вспыхнул расселенный деревянный дом

В центре Томска вспыхнул расселенный деревянный дом

Фото: из открытых источников

Сегодня загорелся деревянный дом на площади Соляной в Томске. На месте работали сотрудники МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о пожаре поступило в 15.34. Тогда огнем частично были охвачены помещения на первом и втором этажах. Сам дом расселен, по официальной информации там никто не проживает.

На месте работали больше 20 человек и семь единиц техники.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Частично обгорели помещения в доме и обрешетка крыши.

По предварительным данным пострадавших нет. Пожарные ликвидировали возгорание в 16.23.

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