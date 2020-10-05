Сегодня в центре Томска пожарные тушили загоревшийся двухэтажный деревянный дом

В центре Томска вспыхнул расселенный деревянный дом
Фото: из открытых источников
Сегодня загорелся деревянный дом на площади Соляной в Томске. На месте работали сотрудники МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщение о пожаре поступило в 15.34. Тогда огнем частично были охвачены помещения на первом и втором этажах. Сам дом расселен, по официальной информации там никто не проживает.
На месте работали больше 20 человек и семь единиц техники.
Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Частично обгорели помещения в доме и обрешетка крыши.
По предварительным данным пострадавших нет. Пожарные ликвидировали возгорание в 16.23.