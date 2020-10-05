Команды керлингистов из Томской области завоевали первое и третье места на чемпионате России

Парни и девушки из Томска отстояли спортивную честь области на чемпионате в Челябинске Фото: из открытых источников

В челябинском ледовом дворце «Уральская молния» завершился XI чемпионат России по спорту глухих (керлинг). За медали боролись Москва, Санкт-Петербург, Республика Удмуртия, Челябинская, Томская, Новосибирская, Калининградская области, Республика Татарстан, Красноярский край.

Томскую область представили спортсмены региональной спортшколы олимпийского резерва, сообщает сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В состав мужской команды Томской области вошли Роман Серебренников, Андрей Анищенко, Олег Хорошков, Владимир Ульянов и Виталий Дубицкий. Спортсмены на турнире заняли первое место и удержали звание чемпионов России. Вторыми стали керлингисты из Челябинска, третье место – у команды Санкт-Петербурга.

Женская команда на чемпионате России заняла третье место, уступив спортсменкам из Калининграда и Москвы. Тренируются томские керлингисты под руководством Константина Шерстобитова.