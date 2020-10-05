Больничные для работающих жителей Томской области в возрасте 65 лет и старше продлены по конец октября

Губернатор дал возможность работающему старшему поколению Томской области продлить больничные листы Фото: из открытых источников

Жители Томской области старше 65 лет могут продлить больничный по карантину с 5 по 18 октября и с 19 октября по 1 ноября, сообщает пресс-служба Томского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Это предусмотрено распоряжением администрации Томской области от 02.10.2020 №650-ра «О внесении изменения в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 №156-ра».

Порядок оформления и оплаты таких больничных остался прежним. Работник обращается к своему работодателю дистанционно (по телефону, мессенджеру, электронной почте), а работодатель подает сведения (реестр) на сотрудника в региональное отделение Фонда социального страхования РФ. Больничные оформляются в виде электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН). Региональное отделение Фонда выплачивает пособие по временной нетрудоспособности единовременно и в полном объеме в течение 7 календарных дней со дня формирования ЭЛН.

Если труженик 65 лет и старше переведен на дистанционный режим работы, находится в ежегодном оплачиваемом отпуске, на больничном по другому основанию (заболевание, травма), то больничный по карантину ему не оформляется.

Ранее губернатор Томской области продлил режим самоизоляции в регионе до 1 ноября.

Региональный оперштаб порекомендовал томским компаниям перевести максимально возможную часть сотрудников на «удаленку».