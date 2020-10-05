Премьера-2020: в сети Интернет размещен фильм «Вера» режиссера из Томской области

Теперь все желающие могут посмотреть фильм северского режиссера Фото: из открытых источников

На популярном стриминговом видеосервисе Start.ru размещен полнометражный художественный фильм «Вера» северского режиссера Александра Нерадовского. Посмотреть киноленту можно бесплатно на платформе с сегодняшнего дня.

Действие драмы-притчи происходит на фоне революционной смуты начала 20 века. Жители сибирской глубинки, оказавшиеся под угрозой расправы, готовы отбросить все человеческое и пойти наперекор своим убеждениям. Но главная героиня Вера спокойна перед лицом смерти.

Картина является самой титулованной лентой в истории томского регионального кино. Фильм побывал на международных и российских кинофестивалях «Золотой витязь» в Севастополе, «Горький фест» в Нижнем Новгороде, Premio Felix в Милане, «Шукшинский кинофестиваль» в Барнауле, «Киношок» в Анапе, «Russian Elementary Cinema» [REC] в Санкт-Петербурге и других.