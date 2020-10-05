За минувшие сутки еще 20 жителей Томской области выздоровели от коронавируса

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В понедельник, 5 октября, контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавируса 20 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 6 496 человек, сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области выявлено сразу 106 новых случаев заражения. Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 29-ти человек, у 66-ти томичей наблюдаются признаки ОРВИ, у 11-ти диагностирована пневмония.

В обсерваторах на карантине находятся 64 постояльца. Новых смертей за минувшие сутки не зарегистрировано: их по-прежнему 88. Коэффициент распространения инфекции со вчерашнего дня не изменился и равен 1,22. Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 ноября включительно.

Областной оперативный штаб напоминает: в целях недопущения роста заболеваемости и повторного введения ограничений необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе, обязательно использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, торговых центрах и так далее, проводить регулярную дезинфекцию помещений, при первых признаках заболевания оставаться дома и вызывать врача.