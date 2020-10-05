Из общежития «Парус» Томского госуниверситета госпитализирован еще один студент, заболевший COVID-19

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Новый случай коронавирусной инфекции зафиксирован в студенческом жилом комплексе «Парус» Томского государственного университета, сообщает официальный телеграмм- канал вуза.

- Студент госпитализирован, выявляется круг контактных лиц, - отмечается в сообщении.

Напомним, 2 октября из «Паруса» был госпитализирован еще один студент, заразившийся новым коронавирусом. Единичные случаи заражения в последние дни сентября были также выявлены в общежитиях ТГУ N8 и N 3.

Руководство вуза напоминает студентам и сотрудникам образовательного учреждения о необходимости носить маску в местах массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, часто мыть руки и регулярно дезинфицировать гаджеты.

Ранее сообщалось, что из-за роста случаев заражения коронавирусом занятия для студентов старших курсов бакалавриата, специалитета, магистратуры и все курсы аспирантуры ТГУ до конца октября будут проходить преимущественно дистанционно. У первокурсников занятия проводятся в смешанном формате.