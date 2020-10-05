Статистика: в Томской области средняя зарплата выше, чем в большинстве регионов Сибири

В сибирских регионах самые высокие зарплаты фиксируются в нефтегазовом секторе Фото: из открытых источников

Средняя зарплата в Томской области с января по июль 2020 года составила 46 839 руб., сообщает Новосибирскстат. С марта этот показатель вырос почти на три тысячи рублей.

Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, наиболее высокие зарплаты получают жители Красноярского края, где средний заработок составил 52,8 тыс. руб. На втором месте работники Иркутской области – 48,6 тыс. руб. Замыкает тройку Томская область, где средняя зарплата по региону составляет 46,8 тыс. руб. (в марте текущего года – 43,95 руб.).

– Среди регионов, входящих в состав Сибирского федерального округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента, – говорится в сообщении Новосибирскстата.

Самую высокую заработную плату в регионе получают работники в сфере добычи полезных ископаемых – 95,2 тыс. руб. «на круг». Самый низкий показатель зафиксирован для сотрудников гостиниц и общепита – около 23,1 тыс. руб.

Добавим, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в целом по СФО в январе-июле 2020 года составила 42,8 тыс. руб.