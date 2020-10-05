Сегодня утром в детском саду в Томске произошел пожар, пострадавших нет

фото: НУ МЧС по Томской области. Фото: из открытых источников

Сегодня утром, в 07:21 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о возгорании в двухэтажном здании детского сада № 2, расположенном по ул. Тимакова.

Пожару автоматически был присвоен третий ранг сложности.

- Первое подразделение прибыло на место через пять минут. В одном из кабинетов на втором этаже горел подоконник. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 16 человек: десять работников детского сада, трое детей и трое взрослых, - сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В 07:42 пожар был ликвидирован на площади 2 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Добавим, к ликвидации огня привлекались 37 человек и 10 единиц техники.