В Северске выявлено 670 случаев заражения COVID-19

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По состоянию на 2 октября на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 670 подтверждённых случаев COVID-19, сообщается на сайте администрации Северска.

Из числа ранее заболевших четыреста шестьдесят семь человек выздоровели. Шестьдесят пациентов госпитализированы,143 пациента получают лечение амбулаторно.

- В связи с выявлением случаев заболевания коронавирусом у пациентов и сотрудников кардиологического отделения Северской клинической больницы СибФНКЦ ФМБА России, данное отделение закрыто на карантин, - также говорится в сообщении.

Местным оперштабом поручено сотрудникам полиции совместно с санитарными врачами усилить контроль за соблюдением гражданами обязательного масочного режима в местах массового пребывания людей. Добавим, за его нарушение предусмотрен штраф от 1000 до 30000 рублей.

Напомним, по данным пресс-службы Межрегионального управления N 81 ФМБА России на 29 сентября в закрытом городе насчитывалось 574 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в больницах находились 32 человека с подтвержденным COVID-диагнозом. Местными лабораториями, подведомственными ФМБА России, с начала пандемии выполнено 16 890 исследований на выявление коронавируса.