Жертв нет: в пригороде Томска спасатели успели вынести из пожара баллоны с газом

Пожарные, прибыв на место возгорания, успели вынести из охваченного пламенем дома 3 баллона с газом, предотвратив возможную гибель людей. Фото: Из открытых источников

Из охваченного огнем жилого дома с мансардой и верандой пожарные вынесли 3 баллона с газом, сообщила сегодня пресс-служба регионального МЧС.

- Сигнал о происшествии в с. Октябрьское Томского района поступил на пульт дежурного 5 октября в 00:09. Ликвидировать огонь удалось лишь через 3 часа. В результате обгорели стены внутри дома, деревянная обрешетка крыши, прогорело потолочное перекрытие и закоптились стены веранды. Площадь пожара составила 76,5 кв. м, - уточнили в ведомстве. – К пожаротушению привлекались 4 единицы техники и 13 человек.