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Жертв нет: в пригороде Томска спасатели успели вынести из пожара баллоны с газом

Борьба с возгоранием шла несколько часов, дом основательно пострадал
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Пожарные, прибыв на место возгорания, успели вынести из охваченного пламенем дома 3 баллона с газом, предотвратив возможную гибель людей.

Пожарные, прибыв на место возгорания, успели вынести из охваченного пламенем дома 3 баллона с газом, предотвратив возможную гибель людей.

Фото: Из открытых источников

Из охваченного огнем жилого дома с мансардой и верандой пожарные вынесли 3 баллона с газом, сообщила сегодня пресс-служба регионального МЧС.

- Сигнал о происшествии в с. Октябрьское Томского района поступил на пульт дежурного 5 октября в 00:09. Ликвидировать огонь удалось лишь через 3 часа. В результате обгорели стены внутри дома, деревянная обрешетка крыши, прогорело потолочное перекрытие и закоптились стены веранды. Площадь пожара составила 76,5 кв. м, - уточнили в ведомстве. – К пожаротушению привлекались 4 единицы техники и 13 человек.

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