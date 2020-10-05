Соблюдение прав человека проверили прокурор Томской области и региональный омбудсмен в Тегульдетском районе

Жители Тегульдета обращались на прием к представителям власти с наболевшими вопросами. Фото предоставлено сотрудниками аппарата регионального омбудсмена по правам человека.

Недавно в администрации Тегульдетского района региональный омбудсмен Елена Карташова и прокурор Томской области Александр Семенов провели совместный прием граждан, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.

Помощники омбудсмена уточнили, что людей, которые обратились к представителям власти, волновали, в том числе, вопросы по выплате компенсации за проезд из северных районов к месту отдыха и обратно, предоставлению жилья детям-сиротам, росту оплаты за ОДН, защите пенсионных прав и другие наболевшие проблемы.

- Прокурор области дал поручения своим коллегам из Тегульдетского района провести проверки по каждому обращению, что поступили в ходе приема, по их итогам выбрать меры реагирования. Несколько обращений приняты к рассмотрению уполномоченным: людям окажут содействие в защите их прав, - пояснили в аппарате омбудсмена. - Также в ходе рабочей поездки состоялась встреча с главой Тегульдетского района Игорем Клишиным. Одна из поднятых в ее ходе тем – государственная поддержка представителей коренного малочисленного народа - чулымцев.

Кроме того, добавили помощники уполномоченного, Елена Карташова совместно с представителем районной прокуратуры проверила, как соблюдаются права человека в местном изоляторе временного содержания. Нарушений не выявлено.