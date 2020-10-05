Инновации томских разработчиков из ТУСУРа попали в финал международного конкурса INRADEL

Представители ТУСУРа вышли в финал престижного международного конкурса. Фото: Из открытых источников

- 28 сентября на XIX отраслевой конференции радиоэлектронной промышленности в Ялте состоялся финал VII сезона ежегодного международного конкурса научно-технических проектов INRADEL («Инновационная радиоэлектроника»), - сообщили в пресс-службе ТУСУРа. - В финальный этап в числе 14 проектов прошли разработки «Биосенсорика» и «ОйлСенс», которые представили команды вуза, а также разработка резидента студенческого бизнес-инкубатора (СБИ) ТУСУРа «VR-движение». Две наших команды вошли в тройку сильнейших.

В университете уточнили, что третье место в российском финале конкурса занял проект «Биосенсорика». Второе – у резидента СБИ. Задача программно-аппаратного комплекса «VR-движение» – повысить эффективность реабилитации опорно-двигательного аппарата после инсульта и травм позвоночника.

- Мы запускаем акселерационную работу по проектам финалистов. Лучшие из них, которые будут отобраны экспертами, предложим инвесторам, выступая в роли акселератора. Главная задача – помочь молодым ученым развить свою идею в высокотехнологичный бизнес и построить карьеру в радиоэлектронной промышленности. У всех есть шанс, – отметил Артем Фомин, зам. генерального директора по развитию бизнеса ЦНИИ «Электроника» (это организатор конкурса).

Он добавил, что впереди у стартаперов еще одно испытание. В ноябре состоится международный этап конкурса Innovation Awards. На онлайн-площадке встретятся 14 российских команд (финалисты конкурса INRADEL) и 14 команд из Китая, отобранных к участию по итогам национальных конкурсов, проходивших по всей стране на базе ведущих университетов. Победители разделят между собой призовой фонд – 3 млн рублей.