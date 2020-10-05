С 5 октября в томских Зеленых горках отменили круговой проезд

На Клюева отменили кольцевое движение транспорта с сегодняшнего дня. Фото пресс-службы администрации Томска.

С понедельника в микрорайоне Зеленые горки Томска будет действовать прежняя схема движения транспорта на кольце, сообщает администрация города.

По результатам проведенной специалистами городского департамента дорожной деятельности и благоустройства и ГИБДД оценки решено отказаться от введения кольцевого движения на пересечении улиц Клюева, Осенней и Энтузиастов. Теперь движение автомобилей будет организовано по прежней схеме - по внутреннему радиусу с преимуществом ул. Клюева.

- Администрация Томска рекомендует автомобилистам заранее обратить внимание на новые знаки и соблюдать правила дорожного движения, - добавляют в мэрии.