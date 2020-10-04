Коронавирус унес жизнь еще 1 жителя Томской области

Еще один томич скончался от коронавируса в Томской области. Фото: Из открытых источников

Сегодня, 4 октября, стало известно о смерти еще 1 жителя Томской области, заболевшего COVID-19. Информация об этом появилась в воскресенье на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 88 человек.

- Томская область, 88 человек умерло (в том числе 1 за последние сутки) - говорится в сообщении.

- Зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции одного человека, - рассказали в оперштабе. - Пациент старшей возрастной категории входил в группу риска по сопутствующим заболеваниям: сахарному диабету и ожирению. Инфекция осложнялась тяжелым течением пневмонии, сепсисом, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, дыхательной и полиорганной недостаточностью.