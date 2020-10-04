Коронавирус в Томске: + 108 новых случаев заражения

Сто восемь новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом подтверждено 4 октября в Томской области. Фото: Из открытых источников

Сегодня, 4 октября, в Томской области выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 7876 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 10 499 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 3 284 человека выздоровели, 107 скончались. Всего с начала пандемии в России заболели 1 215 001 человек, 21 358 скончались, 979 143 выздоровели.