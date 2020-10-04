Пьяный житель Томской области избил полицейского и теперь может сесть в тюрьму на 5 лет

Чтобы полицейский не составлял на него протокол, пьяный стрежевчанин ударил представителя власти ногой. Фото: Из открытых источников

Прокуратура Стрежевого утвердила обвинение в совершении преступления 41-летним жителем северного города, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

- По версии следствия, в сентябре 2020 года обвиняемый, пытаясь воспрепятствовать составлению протокола о совершенном им административном правонарушении (он появился в общественном месте пьяным), ударил ногой сотрудника патрульной службы полиции, - уточнили в ведомстве. - Уголовное дело направлено для рассмотрения в Стрежевской городской суд.

Добавим, что максимальная санкция по вышеуказанной статье УК РФ – до 5 лет лишения свободы.