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Пьяный житель Томской области избил полицейского и теперь может сесть в тюрьму на 5 лет

Уголовное дело по факту преступления направлено в суд
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Чтобы полицейский не составлял на него протокол, пьяный стрежевчанин ударил представителя власти ногой.

Чтобы полицейский не составлял на него протокол, пьяный стрежевчанин ударил представителя власти ногой.

Фото: Из открытых источников

Прокуратура Стрежевого утвердила обвинение в совершении преступления 41-летним жителем северного города, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

- По версии следствия, в сентябре 2020 года обвиняемый, пытаясь воспрепятствовать составлению протокола о совершенном им административном правонарушении (он появился в общественном месте пьяным), ударил ногой сотрудника патрульной службы полиции, - уточнили в ведомстве. - Уголовное дело направлено для рассмотрения в Стрежевской городской суд.

Добавим, что максимальная санкция по вышеуказанной статье УК РФ – до 5 лет лишения свободы.

ЧП