Эпидемия гриппа и ОРВИ – 2020: томичей консультирует Роспотребнадзор

Томичам, входящим в группы риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в Роспотребнадзоре объяснят, можно ли привиться против гриппа. Фото: Из открытых источников

В Роспотребнадзоре ожидают начала эпидемического сезона, в связи с чем продолжается проведение Всероссийской «горячей линии» по профилактике гриппа и ОРВИ, сообщает пресс-служба управления.

Томичей инспекторы с 7 сентября консультируют по телефонам: 8-800-350-44-55 или 8 (3822) 44-67-32, 26-55-45.

- Жители Томска и области могут узнать, где сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими вакцинами. Сотрудники регионального управления также проинформируют родителей о том, как уберечь детей от простудных инфекций, расскажут о правилах использования масок, о других мерах профилактики инфекционных заболеваний, - уточнили в ведомстве.

Роспотребнадзор по Томской области напоминает жителям номер телефона единого консультационного центра: 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Также добавляется, что «горячая линия» завершит работу 12 октября.